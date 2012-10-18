Из XLS в печатные бланки

Ув. Андрей! Благодарю Вас за проделанную работу. Рад буду сотрудничать с Вами снова. Для будущих заказчиков: - исполнитель имеет постоянное место работы, но даже не смотря на это + работа выполняется в сроки, а не по формуле [указанные сроки * 3], + с энтузиазмом подходит к решению задачи (с удовольствием ищет не стандартные пути решения). + умеет работать по не полному ТЗ + постоянно в сети (использовали Skype), даже в ВЫХОДНЫЕ ДНИ оперативно отвечает и не пропадает. Таких ранее не встречал, не встречал. Рекомендую к сотрудничеству. Не пожалеете!