Из XLS в печатные бланки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок280 просмотров

Здравствуйте, ув. разработчики!

ТЗ в приложении. Просьба ознакомиться. Всех заинтересованных прошу оставить заявку в этом проекте с указанием стоимости и сроков. Все вопросы в ЛС.

Бланки: http://ibragimov.me/Blanks.rar

Заранее благодарен!

13 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_hellfire_
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$120
3 дня
Ув. Андрей! Благодарю Вас за проделанную работу. Рад буду сотрудничать с Вами снова. Для будущих заказчиков: - исполнитель имеет постоянное место работы, но даже не смотря на это + работа выполняется в сроки, а не по формуле [указанные сроки * 3], + с энтузиазмом подходит к решению задачи (с удовольствием ищет не стандартные пути решения). + умеет работать по не полному ТЗ + постоянно в сети (использовали Skype), даже в ВЫХОДНЫЕ ДНИ оперативно отвечает и не пропадает. Таких ранее не встречал, не встречал. Рекомендую к сотрудничеству. Не пожалеете!
Работать с Арсеном легко и приятно! Замечательный заказчик, который умеет слушать, терпелив. Не задерживает оплату, корректен в общении, всегда на связи. С удовольствием впредь буду с ним работать. Остальным же - твердое "рекомендую"!

Заявки фрилансеров

_hellfire_
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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