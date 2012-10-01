Требуется создать слой на Google Map (через JavaScript ) из данных MySQL (через PHP). ТЗ приложено.
Интеграция сайта с API рассылки
Требуется автоматизировать процесс взаимодействия сайта с сервисами рассылок и приема платежей.
1. Имеется форма подписки пользователя на рассылку unisender (smartresponder).
страничка -> сервис рассылки
Требуется:
написать php-скрипт, который будет принимать данные из формы подписки, добавлять их в локальную БД, оправлять данные для подписки пользователья на рассылку unisender.
страничка -> локальная БД -> сервис рассылки
2. Имеется страница подтверждения заказа (например, сервиса e-autopay.com).
Требуется:
написать php-скрипт, который при вызове страницы успешной оплаты заказа, будет добавлять информацию об оплате (она передается сервисом оплат в параметрах POST или GET в формате JSON) в локальную БД, и выставлять пользователю метку об оплате в рассылку unisender (smartresponder)
Страницы выполнены в виде php-скриптов без использования CMS.
Рассмотрю ваши предложения относительно сроков и стоимости.
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