Интеграция сайта с API рассылки

Требуется автоматизировать процесс взаимодействия сайта с сервисами рассылок и приема платежей.

1. Имеется форма подписки пользователя на рассылку unisender (smartresponder).

страничка -> сервис рассылки

Требуется:

написать php-скрипт, который будет принимать данные из формы подписки, добавлять их в локальную БД, оправлять данные для подписки пользователья на рассылку unisender.

страничка -> локальная БД -> сервис рассылки

2. Имеется страница подтверждения заказа (например, сервиса e-autopay.com).

Требуется:

написать php-скрипт, который при вызове страницы успешной оплаты заказа, будет добавлять информацию об оплате (она передается сервисом оплат в параметрах POST или GET в формате JSON) в локальную БД, и выставлять пользователю метку об оплате в рассылку unisender (smartresponder)

Страницы выполнены в виде php-скриптов без использования CMS.

Рассмотрю ваши предложения относительно сроков и стоимости.