Скрипт вывода маршрута с помощью API Яндекс Карт

Хочу отдавать файлу karta.php методом post две точки - начало и конец маршрута.

Скрипт должен вывести карту с текстовым описанием маршрута для пешехода и кнопкой печать.

Вывод на печать должен не превышать одной страницы а4.

Как здесь: http://maps.yandex.ru/-/CVq5BRjd

Делается для курьеров, чтобы распечатки облегчили им жизнь :)

Вот тут есть дополнительная информация о том как можно реализовать для автомобиля:

http://webmap-blog.ru/yandex-maps/postroenie-avtomobilnyx-marshrutov-ispolzuya-api-yandeks-kart-2-x