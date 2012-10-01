требуется парсер сайта объявлений. бюджет называете вы. объект парсинга покажу в личку. опыт в разработке сложных парсеров обязателен.
Скрипт вывода маршрута с помощью API Яндекс Карт
Хочу отдавать файлу karta.php методом post две точки - начало и конец маршрута.
Скрипт должен вывести карту с текстовым описанием маршрута для пешехода и кнопкой печать.
Вывод на печать должен не превышать одной страницы а4.
Как здесь: http://maps.yandex.ru/-/CVq5BRjd
Делается для курьеров, чтобы распечатки облегчили им жизнь :)
Вот тут есть дополнительная информация о том как можно реализовать для автомобиля:
http://webmap-blog.ru/yandex-maps/postroenie-avtomobilnyx-marshrutov-ispolzuya-api-yandeks-kart-2-x
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