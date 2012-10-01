Скрипт вывода маршрута с помощью API Яндекс Карт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

Хочу отдавать файлу karta.php методом post две точки - начало и конец маршрута.

Скрипт должен вывести карту с текстовым описанием маршрута для пешехода и кнопкой печать.

Вывод на печать должен не превышать одной страницы а4.

Как здесь: http://maps.yandex.ru/-/CVq5BRjd

Делается для курьеров, чтобы распечатки облегчили им жизнь :)

Вот тут есть дополнительная информация о том как можно реализовать для автомобиля:

http://webmap-blog.ru/yandex-maps/postroenie-avtomobilnyx-marshrutov-ispolzuya-api-yandeks-kart-2-x

13 лет назад
yahmos
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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