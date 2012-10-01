Нужно доработать парсер и перенести сайты на DLE

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Нужен програмист для удаленной работы с Киев/Киево-Святошинский район.

з/п $400

Знание: php, mysql.

Первая задача - перенести около 50 сайтов на DLE.

Это нужно сделать с помощью либо нашего парсера, который нужно доработать, либо написать новый.

Основная задача парсера - перенос статей с сохранением прежних url ( уже реализовано), и вожможность массового редактирования перенесенных статей (нужно сделать).

Дальнейшая работа - разработка cms либо написание модулей для cms.

DLEMySQLPHP
13 лет назад
Sonitta
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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