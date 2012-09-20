Программа сортировки на Паскале

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Закрыт7 заявок227 просмотров

Необходимо написать программу на Turbo Pascal 7.0 , которая выполняет сортировку массива чисел. Массив должен быть организован как двунаправленный динамический список. Необходимо выполнить сортировку 5 различными методами и сравнить их эффективность по времени. Порядок работы программы должен быть примерно следующий:

1. генерируется и записывается в исходный файл массив чисел. Числа от 0 до 100 000, чисел должно быть порядка 100 000 штук, генерация должна происходить стандартными силами TP7;

2. исходный набор данных должен сортироваться 5 различными способами («пузырек» обязателен) с замером времени каждого способа (вывод в отдельный файл) и выводом результатов каждой сортировки в отдельный файл.

13 лет назад
michael_k
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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