Программа сортировки на Паскале

Необходимо написать программу на Turbo Pascal 7.0 , которая выполняет сортировку массива чисел. Массив должен быть организован как двунаправленный динамический список. Необходимо выполнить сортировку 5 различными методами и сравнить их эффективность по времени. Порядок работы программы должен быть примерно следующий:

1. генерируется и записывается в исходный файл массив чисел. Числа от 0 до 100 000, чисел должно быть порядка 100 000 штук, генерация должна происходить стандартными силами TP7;

2. исходный набор данных должен сортироваться 5 различными способами («пузырек» обязателен) с замером времени каждого способа (вывод в отдельный файл) и выводом результатов каждой сортировки в отдельный файл.