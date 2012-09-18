Организация и обслуживание розничного телефонного узла на базе одной из популярных платформ – Asterisk, FreeSwitch, Kamailio, Yate и проч. Ключевой задачей является многоканальный sip-доступ к платформе, удобный sms-сервис и яркий web-интерфейс. Плюс интеграция с платежными ...
Написать программу для Салона красоты
Хочу примерно
http://www.universe-soft.ru/product/universe-krasota-lite/
И сделать ее чтоб в онлайн режиме отправляла данные по интернету на другой компьютер
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста, знакомого с CRM "Клиентская База" для настройки индивидуальной конфигурации. Основные задачи обсуждаются в личкеПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужна программа апдейтер игрового клиента работающий по п2п протоколоу с возможностью самообновления (самообновление апдейтера по хттп или по п2п уже не принципиально) Коротко о ситуации: есть игра, есть лаунчер, нужно сделать, что ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработка модуля для существующей программы. Смысл модуля в ведении общего журнала последних логинов (входов) в популярные онлайн-сервисы: vkontakte.ru facebook.com livejournal.com gmail.com mail.ru yandex.ru ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Для начала опишу текущий механизма активации. Процесс активации: User посылает запрос на активацию, содержащий код активации (который он покупает) и HardwareID компьютера Userа Server проверяет в базе ...Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо переписать 5 юнитов с Delphi под MinGW C++. Юниты в аттаче, жду ваших предложений. Цена вопроса - 100$, в случае если этого мало готов к обсуждению. Жду Ваших предложений. Оплата по ...Завершен13 лет назад
Требования: - программа должна находить нужную ссылку по параметрам (в выдаче гугла, на разных площадках) - иметь возможность менять свой ай-пи (прокси сервер, отключение/подключение мобильного модема) - изменять информацию о компьютере, с ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Нужен парсер сайта. Парсер должен уметь сохранять картинку делать файл CSV, а так же копировать фотографии на основании сделанного CSV и объединять сделанные CSV разных категорий. Имеется полное техзадание, скачать ...Завершен13 лет назад
Нужна программа со следующими характеристиками: В неё забиваешь временной интервал от и до, затем забиваешь количество необходимых дат нажимаешь пуск и она в случайном порядке извлекает даты и время. ...Завершен13 лет назад
Краткое описание смотрите в прикрепленном ТЗ... Интересует ориентировочная стоимость создания такой программы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад