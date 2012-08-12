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- Авто магазин запчастей "Иномаркка"307 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Большое спасибо, все сделано четко и грамотно(учтены все просьбы и пожелания). Рекомендую
Ответный отзыв
Очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
$80
10 баллов
13 лет назад
Сделал всё отлично, рекомендую
Ответный отзыв
Денис очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
$20
10 баллов
13 лет назад
Все сделал быстро, рекомендую
Ответный отзыв
Константин очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
$100
10 баллов
13 лет назад
Очень хороший исполнитель, угадал с логотипом на 100%, вежливый в общении.Творческий подход.Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Вероника очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
$20
10 баллов
13 лет назад
Все очень оперативно и качественно, всем рекомендую
Ответный отзыв
Виталий очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую + Буду рад сотрудничеству