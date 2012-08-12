gd-art

Шерзод gd-art

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
СРОКИ минимум, КАЧЕСТВА максимум!

ICQ : 373190774

Skype: gd-art

портфолио: www.gdart.ru

Портфолио

Отзывы заказчиков

silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)
$50
10 баллов
13 лет назад
Необходимы два макета
Большое спасибо, все сделано четко и грамотно(учтены все просьбы и пожелания). Рекомендую
Очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
Ответный отзыв
DJ_Orloff
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Сделать дизайн и лого сайта
Сделал всё отлично, рекомендую
Денис очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
Ответный отзыв
aqwe
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Макет вывески
Все сделал быстро, рекомендую
Константин очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
Ответный отзыв
Vergana
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Нужен логотип для сайта для мамочек и малышей
Очень хороший исполнитель, угадал с логотипом на 100%, вежливый в общении.Творческий подход.Всем рекомендую!
Вероника очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
Ответный отзыв
MelNik-Vit
Виталий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Сделать баннер для сайта
Все очень оперативно и качественно, всем рекомендую
Виталий очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую + Буду рад сотрудничеству
Ответный отзыв
Показать больше отзывов