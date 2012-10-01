Необходимы два макета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок249 просмотров

Добрый день, необходимы макеты:

Один макет для мини дисков ( Все по ТЗ)

Второй для штендера 120*60 ( Все по ТЗ)

13 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

Выбранный исполнитель

gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо, все сделано четко и грамотно(учтены все просьбы и пожелания). Рекомендую
Очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +

Заявки фрилансеров

gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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