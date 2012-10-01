Здравствуйте. Необходимо сделать: 1. Дизайн продукта (Картинка в виде коробки ) 2. Баннеры размером 468х60 и 100х100 в GIF-формате 3. Дизайн сайта визитка (не обязательно) ...
Необходимы два макета
Добрый день, необходимы макеты:
Один макет для мини дисков ( Все по ТЗ)
Второй для штендера 120*60 ( Все по ТЗ)
Выбранный исполнитель
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