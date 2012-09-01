Украсить товар интересной графикой

Нужно подобрать для товара (какой товар - сообщу в привате) стильное оформление в виде орнамента/символики. Делать уникальный орнамент самостоятельно не нужно - вполне подойдет хороший готовый клипарт, главное чтобы результат наложения этого орнамента на товар выглядел стильно. Затем нужно наложить орнамент на фото товара, которое я предоставлю (также предоставлю точные размеры товара) и в итоге должно получиться 2 файла:

1. фото товара с наложенным орнаментом-графикой

2. дизайн-макет в кривых (Corel Draw) наложенного изображения в реальном масштабе

Нужно будет в макете учитывать особенности технологии нанесения орнамента на товар, требования к размещению орнамента на товаре предоставлю дополнительно.

Для начала, нужно сделать задание для 4 товаров, фото, размеры товара и примерную тематику орнамента - предоставлю.

Срок исполнения - 2-3 дня.

В случае успешного выполнения - будет продолжение.

От Вас - опыт работы с графикой растровой и векторной, наличие вкуса к дорогим вещам, творческий подход.

При этом обязательна личная дисциплина и выдерживание сроков. Романтические натуры, делающие одну простую картинку по неделе - не обращайтесь.