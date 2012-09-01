Небольшая коробка, развертка и подробные технические требования высылаются исполнителю. Необходимо сделать дизайн коробки полноцвет. 20 долл., срочно
Украсить товар интересной графикой
Нужно подобрать для товара (какой товар - сообщу в привате) стильное оформление в виде орнамента/символики. Делать уникальный орнамент самостоятельно не нужно - вполне подойдет хороший готовый клипарт, главное чтобы результат наложения этого орнамента на товар выглядел стильно. Затем нужно наложить орнамент на фото товара, которое я предоставлю (также предоставлю точные размеры товара) и в итоге должно получиться 2 файла:
1. фото товара с наложенным орнаментом-графикой
2. дизайн-макет в кривых (Corel Draw) наложенного изображения в реальном масштабе
Нужно будет в макете учитывать особенности технологии нанесения орнамента на товар, требования к размещению орнамента на товаре предоставлю дополнительно.
Для начала, нужно сделать задание для 4 товаров, фото, размеры товара и примерную тематику орнамента - предоставлю.
Срок исполнения - 2-3 дня.
В случае успешного выполнения - будет продолжение.
От Вас - опыт работы с графикой растровой и векторной, наличие вкуса к дорогим вещам, творческий подход.
При этом обязательна личная дисциплина и выдерживание сроков. Романтические натуры, делающие одну простую картинку по неделе - не обращайтесь.
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