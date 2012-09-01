Упаковка образцов акриловых панелей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка99 просмотров

Небольшая коробка, развертка и подробные технические требования высылаются исполнителю. Необходимо сделать дизайн коробки полноцвет.

20 долл., срочно

13 лет назад
chernykh-ks
Ксения 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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