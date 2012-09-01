Требуется дизайнер/художник для работы в студии. Суть работы: Необходимо составить каталог узоров мозаики. Имеется мозаика разных размеров, цветов и стоимости. Цветов больше 500. Творческая работа человека ...
Упаковка образцов акриловых панелей
Небольшая коробка, развертка и подробные технические требования высылаются исполнителю. Необходимо сделать дизайн коробки полноцвет.
20 долл., срочно
Выбранный исполнитель
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