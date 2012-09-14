chernykh-ks

Ксения Черных chernykh-ks

 
37 летРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Фирменный стиль

    Для Клиники ЭКО необходимо создать новый дизайн, основанный на оформлении стойки в ярких цветах с использованием существующего логотипа и орнамента. На выходе ожидаем получить: + Визитка клиники + Визитка специалиста + Таблички на двери кабинетов + Папка А4 картон для ...

    Фирменный стиль36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип с идеей для строительной компании

    $50

    Строительная компания ООО "Материк" занимается ремонтом, строительством, отделкой, в том числе работает с государственным заказчиком (ремонт мостов, дорог, благоустройство дворов). География - Воронежская область. В связи с переориентацией на частного клиента необходимо изменить логотип - он ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Листовка донорам половых гамет

    $25

    Макет листовки полноцвет, двусторонняя для доноров половых клеток. 1 сторона - призывная, тезисная, оборотная - размеры выплат, условия донорства, котактные данные банка доноров, QR-код

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет оформления выставочного стенда клиники

    $30

    Клиника репродукции человека "Колыбель" в конце октября отправляется на медицинскую выставку в Белгород, где арендован стенд 4 м2. Необходимо создать дизайн этой площади - макеты баннеров или плакатов для стен, а также наклейка (плоттерная резка) ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Листовки А4/А3 WC-реклама

    $100

    Банку Доноров для продвижения среди потенциальных доноров половых гамет требуется изготовление макетов плакатов формата А4 (аналоги в А3) в 5 вариациях на тему донорства ооцитов и спермы.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дополнение к логотипу клиники ЭКО

    $50

    Клиника называется Колыбель, но образ колыбели никогда не использовался. Есть логотип, который менять не хотелось бы. Потому как образ колыбели должен быть ярким, цепким и, сохраняя связь с логотипом, стать основой обновления сайта и всего ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи "Строительство коттеджей"

    Нужно 14 статей по 3000 знаков. Слова сгруппированы по группам ключей. Ключи должны встречаться 7 раз на 2000 знаков в статье. Например, разберем группу «строительство дома», тут ключевые слова: строительство, дом, под ключ, цена, воронеж, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Совершенствование логотипа строительной компании

    $50

    Существующий логотип создан как временный, не очень похож на задумку (вместо колонн нечеткие палки, цвета ужасные), необходимо выровнять его, осовременнить. Название компании "Материк", что на слэнге строителей означает "фундамент", основание. В логотипе стоит отразить профиль ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип и ФС на основе прошлого

    $100

    GMF - новое название, а следовательно новый логотип и фирменный стиль компании-импортера мебельной фурнитуры. Расшифровка Global MF. Необходимо сохранить приемственность с прошлым логотипом (www.kdm-opt.ru), сохранив цвета синий и серебро, ломаные линии. В Фирменном стиле разработать: 1. визитка 2. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дополнение в каталог продукции

    $50

    Каталог 20-30 страниц, черно-белый. Содержит в основном таблички с характеристиками продуции - мебельная фурнитура. Всего около 30-40 наименований. Костяк есть, необходимо внести изменеия и добавить до 10 позиций.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер для выставочного стенда, срочно

    $50

    Баннер общей площадью 16 м2 для оформления стенок выставочного стенда (3 стены высота 2,4 м, длины 1,95 - 2 шт, 2,95 - 1 шт). Исходники есть необходима компановка по имеющемуся фото-примеру. Содержание: на синем фоне ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип с идеей для строительной компании
Спасибо Ксении за конкурс, за сотрудничество. Ответственный заказчик и приятный человек, оплата без проблем, всем рекомендую!
Лаконично, симпатично, вдохновляюще. Имеенно такой логотип нам был нужен. Спасибо за работу! Рекомендую.
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Листовка донорам половых гамет
Ответственная заказчица, чёткое тз, быстрая оплата.
Все отлично,сроки сдвинулись по моей вине.
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Листовки А4/А3 WC-реклама
Сложный на первый взгляд проект, оказался очень интересным и творческим, и благодаря оперативным комментариям от Ксении - все прошло легко и гладко. С оплатой - никаких проблем, порядочный, общительный заказчик, нацеленный на результат. Рекомендую!
Отличная работа. Благодарю за креативный подход, оперативность и постоянное нахождение "на связи". Особенно порадовала ориентированность на результат! Рекомендую как исполнительного дизайнера
Ответный отзыв
VAndrey
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Отрисовка логотипа с png в кривые
Спасибо за представленную возможность, все быстро и в срок.
Оперативно и качественно. Большое спасибо!
Ответный отзыв
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$84
10 баллов
10 лет назад
Статьи "Строительство коттеджей"
Спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество! Будем рады его продолжению.
Хочу поблагодарить за оперативную и качественную работу. Все в соответствии с заданием, тексты получились читаемыми и вполне содержательными. дополнения были сделаны быстро и без лишних вопросов. Большой плюс - никакого "вымогательства" и предоплаты. Спасибо за понимание.
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