chernykh-ks

Для Клиники ЭКО необходимо создать новый дизайн, основанный на оформлении стойки в ярких цветах с использованием существующего логотипа и орнамента. На выходе ожидаем получить: + Визитка клиники + Визитка специалиста + Таблички на двери кабинетов + Папка А4 картон для ...
- Фирменный стиль36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Строительная компания ООО "Материк" занимается ремонтом, строительством, отделкой, в том числе работает с государственным заказчиком (ремонт мостов, дорог, благоустройство дворов). География - Воронежская область. В связи с переориентацией на частного клиента необходимо изменить логотип - он ...Завершен9 лет назад
- $25
Макет листовки полноцвет, двусторонняя для доноров половых клеток. 1 сторона - призывная, тезисная, оборотная - размеры выплат, условия донорства, котактные данные банка доноров, QR-кодЗавершен9 лет назад
- $30
Клиника репродукции человека "Колыбель" в конце октября отправляется на медицинскую выставку в Белгород, где арендован стенд 4 м2. Необходимо создать дизайн этой площади - макеты баннеров или плакатов для стен, а также наклейка (плоттерная резка) ...Наружная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Банку Доноров для продвижения среди потенциальных доноров половых гамет требуется изготовление макетов плакатов формата А4 (аналоги в А3) в 5 вариациях на тему донорства ооцитов и спермы.Завершен10 лет назад
Существующий логотип - утерян первоисточник в "КРИВЫХ". Надо востановить в формате tif, cdr, и т.д. Без измененийЗавершен10 лет назад
- $50
Клиника называется Колыбель, но образ колыбели никогда не использовался. Есть логотип, который менять не хотелось бы. Потому как образ колыбели должен быть ярким, цепким и, сохраняя связь с логотипом, стать основой обновления сайта и всего ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно 14 статей по 3000 знаков. Слова сгруппированы по группам ключей. Ключи должны встречаться 7 раз на 2000 знаков в статье. Например, разберем группу «строительство дома», тут ключевые слова: строительство, дом, под ключ, цена, воронеж, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Существующий логотип создан как временный, не очень похож на задумку (вместо колонн нечеткие палки, цвета ужасные), необходимо выровнять его, осовременнить. Название компании "Материк", что на слэнге строителей означает "фундамент", основание. В логотипе стоит отразить профиль ...Завершен10 лет назад
- $100
GMF - новое название, а следовательно новый логотип и фирменный стиль компании-импортера мебельной фурнитуры. Расшифровка Global MF. Необходимо сохранить приемственность с прошлым логотипом (www.kdm-opt.ru), сохранив цвета синий и серебро, ломаные линии. В Фирменном стиле разработать: 1. визитка 2. ...Завершен11 лет назад
- $50
Небольшая коробка, развертка и подробные технические требования высылаются исполнителю. Необходимо сделать дизайн коробки полноцвет. 20 долл., срочноДизайн продукции1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Каталог 20-30 страниц, черно-белый. Содержит в основном таблички с характеристиками продуции - мебельная фурнитура. Всего около 30-40 наименований. Костяк есть, необходимо внести изменеия и добавить до 10 позиций.Закрыт11 лет назад
- $50
Баннер общей площадью 16 м2 для оформления стенок выставочного стенда (3 стены высота 2,4 м, длины 1,95 - 2 шт, 2,95 - 1 шт). Исходники есть необходима компановка по имеющемуся фото-примеру. Содержание: на синем фоне ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад