Статьи "Строительство коттеджей"

Нужно 14 статей по 3000 знаков.

Слова сгруппированы по группам ключей.

Ключи должны встречаться 7 раз на 2000 знаков в статье.

Например, разберем группу «строительство дома»,

тут ключевые слова:

строительство, дом, под ключ, цена, воронеж, частный, загородный, новый.

(Хотя «ключевых фраз» много, ключевых слов всего 7 штук)

http://joxi.ru/C1MbUtg5CbBlT6KnBdo

ПОЭТОМУ Слово «под ключ» должно встречаться – 7 раз на 3000 знаков (в сочетании с другими “ключами” из “ключевых фраз”), и так каждый “ключ” должен встречаться определенное количество раз.

Ориентир текстов на естественность и продажность (для людей) с учетом ключевых слов.

В каждой статье должно быть 3 заголовка с вхождением наиболее тяжелых ключевых слов. (они идут сверху вниз и цифра справа у них больше)

Заголовки должны быть зазывающими или интересными.

Например:

“Строительство коттеджа под ключ от 2 000 000 руб”

«Деревянный или Кирпичный коттедж? »

«Строительство под ключ – для тех кто понимает цену своего времени»

В статье должно быть отражено:

1. позиция и уникальности компании,

2. конкретные предложения компании по каждой услуге

3. мне должно быть понятно что я выигрываю заказывая тут

4. О технологиях\материалах\строительстве\этапах работы\ценах (в зависимости от ключей) (технический текст, что бы человек мог легко разобраться в особенностях оказываемой услуги)

В каждой статье по 2-3 раза упомянуть “Воронеж” .