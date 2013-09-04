Дословная расшифровка интервью

КопирайтингЗакрыт21 заявка433 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно несколько человек для расшифровки большого интервью, каждому в руки по 40–45 минут записи.

Главное условие — дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи.

Качество звука на четверку.

Цена 7 руб — 1 мин.

Срок на выполнение работы - 1 день.

Оставляйте ваши контакты.

10 лет назад
Vizara
Марина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Windfox
28 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$8
1 день
Даурен был выбран исполнителем, были оговорены сроки его работы. В итоге работа так и не была сделана, а меня он 2 дня кормил "завтраками", обещая, что задание все таки будет выполнено. В общем, к сотрудничеству с ним не рекомендую.
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