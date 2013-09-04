Дословная расшифровка интервью

Профессиональная Ассоциация Вебрайтеров Проект Prowriters приглашает к долгосрочному сотрудничеству как профессиональных, так и начинающих вебрайтеров. Заработная плата, которую Вы будете получать, работая под эгидой Проекта Prowriters, зависит исключительно от Вас самих! Для более подробной информации, пожалуйста, отписывайтесь ...
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Здравствуйте!
Нужно несколько человек для расшифровки большого интервью, каждому в руки по 40–45 минут записи.
Главное условие — дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи.
Качество звука на четверку.
Цена 7 руб — 1 мин.
Срок на выполнение работы - 1 день.
Оставляйте ваши контакты.
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