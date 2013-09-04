Дословная расшифровка интервью

Здравствуйте!

Нужно несколько человек для расшифровки большого интервью, каждому в руки по 40–45 минут записи.

Главное условие — дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи.

Качество звука на четверку.

Цена 7 руб — 1 мин.

Срок на выполнение работы - 1 день.

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