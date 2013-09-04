Вебрайтеры

Профессиональная Ассоциация Вебрайтеров

Проект Prowriters приглашает к долгосрочному сотрудничеству как профессиональных, так и начинающих вебрайтеров.

Заработная плата, которую Вы будете получать, работая под эгидой Проекта Prowriters, зависит исключительно от Вас самих!

Для более подробной информации, пожалуйста, отписывайтесь в личку, либо по предоставленным в профиле контактам.

Обращаю Ваше внимание: набор вебрайтеров ограничен!

С уважением, Руслан.

UPD: производится донабор начинающих копирайтеров. Пожалуйста, отписывайтесь в личку, либо по представленным контактам.