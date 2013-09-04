Копирайтер

КопирайтингЗакрыт10 заявок417 просмотров
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Нужен ответственный копирайтер на постоянной основе, удаленно, график свободный, работа с авто тематикой. Знания конструктивных особенностей автомобиля приветствуются.

Оплата 30р / 1000 зн

10 лет назад
tyt-site
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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