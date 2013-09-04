Здравствуйте! Нужно несколько человек для расшифровки большого интервью, каждому в руки по 40–45 минут записи. Главное условие — дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи. Качество звука на четверку. Цена 7 руб — 1 мин. Срок на выполнение работы ...
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Нужен ответственный копирайтер на постоянной основе, удаленно, график свободный, работа с авто тематикой. Знания конструктивных особенностей автомобиля приветствуются.
Оплата 30р / 1000 зн
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