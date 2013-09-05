Написать 3 текста

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КопирайтингЗавершен9 заявок288 просмотров
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Нужны три статьи по кредитам - предложения разных банков. Каждый текст - до 3000 знаков по ключам. Оплата - по 100 рублей за каждую статью. До конца недели

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
Nafi
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$6
3 дня
Нафисат, как всегда, на высоте. Никакой воды, качественные, содержательные статьи точно в оговоренный срок. Спасибо.
Спасибо огромное Марианне! Как всегда было очень приятно с ней работать. Грамотно поставленная задача, своевременная оплата. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
gradinarovaK
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$9
3 дня
Кристина - отличный исполнитель. Качественные, грамотные тексты всегда в срок. Рекомендую.
Не первый раз работаю с Марианной. Только положительные впечатления от сотрудничества. Честный человек, который своевременно производит оплату, только четкие постановки задач и помощь в написании статей.
i_umka
Ирина 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Очень ответственный и адекватный райтер. Все по делу и качественно. Спасибо. Мы будем сотрудничать еще. И рекомендую.
Понравилось работать с Марианной. Задание объяснила доходчиво и оплату сделала сразу. Рекомендую с ней сотрудничать.
Nata_Pyzhyk
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$2
2 дня
Наталья пишет очень содержательные и грамотные тексты. Понимание задачи моментально. Очень приятна в общении. Рекомендую.
Сотрудничеством с Марианной снова довольна на все 100%. рекомендую её как хорошего заказчика!
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