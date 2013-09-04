Написание статей

$40
КопирайтингЗакрыт1 заявка203 просмотра
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Написать шесть статей (копирайт) для сайта промышленной тематики.

Написание статей
10 лет назад
websh
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$40
4 дня
Тексты присланы в срок, НО: 1. В тексте сплошной поисковый спам. 2. Уникальность от 68% 3. Низкое качество содержания. Низкокачественную работу не оплачиваю и не размещаю на продвигаемых сайтах. Присланные тексты можете отослать кому-нибудь другому.
Заказчик получил тексты в срок и перевёл сделку в несостоявшуюся, работа не оплачена. Ни в коем случае не рекомендую работать с ним!
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