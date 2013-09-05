Написать продающий текст для сайта

КопирайтингЗавершен1 заявка171 просмотр
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Здравствуйте.

Нужно написать продающий текст для лендинг пейдж.

Прежде всего рассматриваю заявки тех, кто уже имеет опыт написания продающих текстов для страниц захвата.

10 лет назад
remobill
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Frostator
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Хочу выразить огромную благодарность Илье за профессионально выполненную работу. Он отлично разобрался в тематике, и написал классные тексты. Рекомендую как профессионального исполнителя.
На все 100 % остался доволен сотрудниечством с Андреем и оплатой работы! По мере необходимости оперативно получал всю необходимую информацию. Рекомендую сотрудничество!
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