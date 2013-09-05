Написать продающий текст для сайта

Здравствуйте! Нужно несколько человек для расшифровки большого интервью, каждому в руки по 40–45 минут записи. Главное условие — дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи. Качество звука на четверку. Цена 7 руб — 1 мин. Срок на выполнение работы ...
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Здравствуйте.
Нужно написать продающий текст для лендинг пейдж.
Прежде всего рассматриваю заявки тех, кто уже имеет опыт написания продающих текстов для страниц захвата.
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