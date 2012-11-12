Нужен редизайн упаковки биодобавки http://sunlight.crimea.com/magazin/www/product_description/display/23 Требования: та же цветовая гамма, минимализм, ассоциации с медикаментом
Эскиз значка
Разработать эскиз значка для соревнований по геокешингу.
Подробное ТЗ отправлю в личку.
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