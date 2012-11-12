Эскиз значка

Нужно подобрать для товара (какой товар - сообщу в привате) стильное оформление в виде орнамента/символики. Делать уникальный орнамент самостоятельно не нужно - вполне подойдет хороший готовый клипарт, главное чтобы результат наложения этого орнамента на товар ...