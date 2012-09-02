Требуется реализовать комплекс дизайнерских задач для запуска обучающего курса на DVD. Специфика данного курса - он размещается на 4-х DVD дисках. Дизайн диска может быть одинаковым, но надписи будут различаться! ...
Создать дизайн буклета
необходимо разработать концепцию дизайна рекламного буклета по теме "увеличение мощности (установка компрессора TRD) и тормозной системы TRD автомобиля lexus lx570"
http://6499977.ru/lx570/lx570_compressor/
Обращаю внимание, что необходимо только концепция: цветовая гамма, расположение текстов и фотографии, читаемость и доступность. Формат буклета лист A4.
Заявки фрилансеров
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