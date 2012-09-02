Создать дизайн буклета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок1224 просмотра
#1$50

необходимо разработать концепцию дизайна рекламного буклета по теме "увеличение мощности (установка компрессора TRD) и тормозной системы TRD автомобиля lexus lx570"

http://6499977.ru/lx570/lx570_compressor/

Обращаю внимание, что необходимо только концепция: цветовая гамма, расположение текстов и фотографии, читаемость и доступность. Формат буклета лист A4.

13 лет назад
Rx330
Павел 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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