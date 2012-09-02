Нужно подобрать для товара (какой товар - сообщу в привате) стильное оформление в виде орнамента/символики. Делать уникальный орнамент самостоятельно не нужно - вполне подойдет хороший готовый клипарт, главное чтобы результат наложения этого орнамента на товар ...
Комплекс дизайнерских задач для обучающего курса
Требуется реализовать комплекс дизайнерских задач для запуска обучающего курса на DVD.
Специфика данного курса - он размещается на 4-х DVD дисках. Дизайн диска может быть одинаковым, но надписи будут различаться!
Что необходимо сделать:
1) Дизайн 3d кавера, включающий в себя 4 коробки на продающий сайт (3d обложка) Размер 1280*1024
2) Дизайн 4 накаток согласно шаблону и тех. требованиям (шаблон и требования по ссылке – http://business-otryv.s3.amazonaws.com/maket.zip
3) Дизайн 4 обложек согласно шаблону и тех. требованиям (шаблон и требования по ссылке – http://business-otryv.s3.amazonaws.com/maket.zip
4) 4 меню курса (в Autoplay Media Studio) + исходники менюшек
Возможно взять на исполнение как всех 4 пунктов одному фрилансеру, так и разбить задачу для нескольких исполнителей!
Обращаться только с реальным опытом решения подобных задач!
Вся подробная информация по курсу при личном общении!
Жду Ваших предложений со сроками и стоимостью работ!
Заявки фрилансеров
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