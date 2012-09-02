Комплекс дизайнерских задач для обучающего курса

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки239 просмотров

Требуется реализовать комплекс дизайнерских задач для запуска обучающего курса на DVD.

Специфика данного курса - он размещается на 4-х DVD дисках. Дизайн диска может быть одинаковым, но надписи будут различаться!

Что необходимо сделать:

1) Дизайн 3d кавера, включающий в себя 4 коробки на продающий сайт (3d обложка) Размер 1280*1024

2) Дизайн 4 накаток согласно шаблону и тех. требованиям (шаблон и требования по ссылке – http://business-otryv.s3.amazonaws.com/maket.zip

3) Дизайн 4 обложек согласно шаблону и тех. требованиям (шаблон и требования по ссылке – http://business-otryv.s3.amazonaws.com/maket.zip

4) 4 меню курса (в Autoplay Media Studio) + исходники менюшек

Возможно взять на исполнение как всех 4 пунктов одному фрилансеру, так и разбить задачу для нескольких исполнителей!

Обращаться только с реальным опытом решения подобных задач!

Вся подробная информация по курсу при личном общении!

Жду Ваших предложений со сроками и стоимостью работ!

13 лет назад
kotseruba
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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