Дизайн продукта (программное обеспечение)

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Завершен2 заявки143 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо сделать:

1. Дизайн продукта (Картинка в виде коробки )

2. Баннеры размером 468х60 и 100х100 в GIF-формате

3. Дизайн сайта визитка (не обязательно)

Всю информацию (тексты и картинки) по продукту Вы получите после утверждения заказа.

Работа не объёмная, требывания не высокие.

13 лет назад
Alfeifer
Олег 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
2 дня
Быстро и качественно выполненое задание. Если будет такого рода работа обязательно обратимся к Вам. Спасибо!
Было очень приятно сотрудничать, потому что конкретное. и четкое задание всегда способствует высокому качеству работы! спасибо, будем с радостью ещё сотрудничать с вами!

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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