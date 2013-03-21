Дизайн коробки для товара

Нужно разработать дизайн коробки для ксеноновых ламп, блоков розжига, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе.

Нужно придерживаться стилистки компании.

В приложении как это должно быть.

Размеры коробки вышлю на E-mail кого заинтересует.