Дизайн коробки для товара

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок269 просмотров

Нужно разработать дизайн коробки для ксеноновых ламп, блоков розжига, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе.

Нужно придерживаться стилистки компании.

В приложении как это должно быть.

Размеры коробки вышлю на E-mail кого заинтересует.

13 лет назад
3ti
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
10 дней
Все супер сделал все быстро и качественно.
Разработал дизайн для 3-х коробок DLED, заказчик оплатил мои услуги вовремя, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Эскиз значка

    $50

    Разработать эскиз значка для соревнований по геокешингу. Подробное ТЗ отправлю в личку.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн упаковки биодобавки

    Нужен редизайн упаковки биодобавки http://sunlight.crimea.com/magazin/www/product_description/display/23 Требования: та же цветовая гамма, минимализм, ассоциации с медикаментом

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать дизайн буклета

    $50

    необходимо разработать концепцию дизайна рекламного буклета по теме "увеличение мощности (установка компрессора TRD) и тормозной системы TRD автомобиля lexus lx570" http://6499977.ru/lx570/lx570_compressor/ Обращаю внимание, что необходимо только концепция: цветовая гамма, расположение текстов и ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Комплекс дизайнерских задач для обучающего курса

    $250

    Требуется реализовать комплекс дизайнерских задач для запуска обучающего курса на DVD. Специфика данного курса - он размещается на 4-х DVD дисках. Дизайн диска может быть одинаковым, но надписи будут различаться! ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Украсить товар интересной графикой

    $50

    Нужно подобрать для товара (какой товар - сообщу в привате) стильное оформление в виде орнамента/символики. Делать уникальный орнамент самостоятельно не нужно - вполне подойдет хороший готовый клипарт, главное чтобы результат наложения этого орнамента на товар ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер/художник

    Требуется дизайнер/художник для работы в студии. Суть работы: Необходимо составить каталог узоров мозаики. Имеется мозаика разных размеров, цветов и стоимости. Цветов больше 500. Творческая работа человека ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер упаковки детских игрушек

    $500

    Обязанности: разработка дизайн-макетов упаковки для детских игрушек «с нуля» и в рамках лицензионных материалов, верстка рекламной полиграфии и презентаций. Требования: креативность умение ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер упаковки продукции

    Требуется дизайнер для: • Создания оригинал-макетов - упаковка для продукции; • Разработки рекламных материалов в рамках фирменного стиля; • Разработки дизайна каталогов; • Верстки каталогов

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад