P2p game updater/downloader

Нужна программа апдейтер игрового клиента работающий по п2п протоколоу с возможностью самообновления (самообновление апдейтера по хттп или по п2п уже не принципиально)

Коротко о ситуации: есть игра, есть лаунчер, нужно сделать, что бы при необходимости обновить игру в лаунчере нажималась кнопка Обновить и там уже по п2п обновлялись файлы. Точную архитектуру как обычно работает такой софт - не скажу, по этому приветствуются люди с опытом, знающие какие ех условия нужны для работы такого ПО.

Успешно реализованные примеры того, что работает именно по такому принципу:

http://downloads.worldoftanks.ru/links/latest_web_install_ru

http://download.gameforge.com/aion/setup_20120224.exe

http://static.dl.mail.ru/PwLoader.exe

Более детально – напишите в контакты на все вопросы с удовольствием отвечу.

Цена за проект указана без затрат на возможную покупку различных библиотек (напр. DeltaMAX.dll или еще что)

, т.е. только за работу.

icq 455921

skype Tibaldik