Tibaldik

Павел Лепетя Tibaldik

 
37 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Логотип платежного агрегатора miniKassa

    $100

    Нужен логотип для платежного агрегатора (сервиса по приему денег для сайтов) miniKassa. Сервис будет на сайте со светлым тоном. Возможно в стиле twitter bootstrap. Возможно с корзинкой для товаров, но не обязательно. Может как вариант задействовать то, ...

    Bootstrap
    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • P2p game updater/downloader

    $1000

    Нужна программа апдейтер игрового клиента работающий по п2п протоколоу с возможностью самообновления (самообновление апдейтера по хттп или по п2п уже не принципиально) Коротко о ситуации: есть игра, есть лаунчер, нужно сделать, что бы при необходимости обновить ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • P2P software updater + anticheat

    $1000

    Приватному игровому серверу требуется программа, которая будет обновлять игровой клиент по п2п протоколу и следить за невозможностью запуска определенного списка программ. На отдельном сервере лежит клиент игры при запуске апдейтера он сверяет версию по содержимому файла ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интегрировать слайдер Flashxml.net в DLE 9.3 сайт

    Есть сайт на DLE 9.3 UTF-8 : awars.net В него нужно интегрировать этот слайдер: http://www.flashxml.net/banner-rotator.html Желательно: настроить вывод в слайдер из одной категории новостей через доп. поля - но не обязательно, достаточно даже просто вставить слайдер. Контакты для ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установить виджет статуса сервера Mumble

    Есть 2 сервера: на одном стоит сайт, на другом стоит voip сервер mumble (mumble.ru) Требуется на том, где сайт установить статус mumble сервера. Инструкция и пример: https://github.com/CommandChannel/Mumble-Channel-Viewer/wiki По сути все что нужно сделать: на втором сервере поставить jsond ...

    VoIP
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка автоапдейтера для Aion/Lineage 2

    Нужно разработать автоапдейтер по макету. ТЗ обговаривается, но смысл какой: нужен автоапдейтер для обновления файлов игры с сервера. Те, кто уже делал эту работу знают, что нужно от такой программы. Контакты для уточнения: ася 455921

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перерисовать фон сайта (с исходника)

    $50

    На сайте aionwars.com нужно перерисовать фон. В данный момент он состоит из нескольких картинок, которые нуждаются в переделывании (они во вложении). Если для работы понадобиться полный макет то предоставим. В данный момент фон кривой много различных ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$200
10 баллов
12 лет назад
UI для программы
Отлично поработали. Заказчик чётко поставил задачу, сделал предоплату, качественно сопровождал процесс работы. Быстро и без проволочек оплатил проект. Спасибо, Павел! Будет и дальше сотрудничать.
Всегда выполняет работу в срок. Надеюсь на долгое сотрудничество. Ещё раз убеждаюсь в его профессионализме. Рекомендую всем обращаться.
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AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Интегрировать слайдер Flashxml.net в DLE 9.3 сайт
Оплатил сразу - рекомендую)
Сделал все быстро и качественно.
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