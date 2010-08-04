Нужен логотип для платежного агрегатора (сервиса по приему денег для сайтов) miniKassa. Сервис будет на сайте со светлым тоном. Возможно в стиле twitter bootstrap. Возможно с корзинкой для товаров, но не обязательно. Может как вариант задействовать то, ...
- $100Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужна программа апдейтер игрового клиента работающий по п2п протоколоу с возможностью самообновления (самообновление апдейтера по хттп или по п2п уже не принципиально) Коротко о ситуации: есть игра, есть лаунчер, нужно сделать, что бы при необходимости обновить ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
http://www.weblancer.net/projects/290519.html Вот в этом проэкте программа. нужно для нее GUI нарисовать.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Приватному игровому серверу требуется программа, которая будет обновлять игровой клиент по п2п протоколу и следить за невозможностью запуска определенного списка программ. На отдельном сервере лежит клиент игры при запуске апдейтера он сверяет версию по содержимому файла ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на DLE 9.3 UTF-8 : awars.net В него нужно интегрировать этот слайдер: http://www.flashxml.net/banner-rotator.html Желательно: настроить вывод в слайдер из одной категории новостей через доп. поля - но не обязательно, достаточно даже просто вставить слайдер. Контакты для ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть 2 сервера: на одном стоит сайт, на другом стоит voip сервер mumble (mumble.ru) Требуется на том, где сайт установить статус mumble сервера. Инструкция и пример: https://github.com/CommandChannel/Mumble-Channel-Viewer/wiki По сути все что нужно сделать: на втором сервере поставить jsond ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт medzona.info в шапке форма поиска, нужно установить на нее поиск Google , что бы при вводе в эту форму проходил редирект на страницу поиска в пределах этого сайта, с помощью сервиса Google Search.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать автоапдейтер по макету. ТЗ обговаривается, но смысл какой: нужен автоапдейтер для обновления файлов игры с сервера. Те, кто уже делал эту работу знают, что нужно от такой программы. Контакты для уточнения: ася 455921Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
На сайте aionwars.com нужно перерисовать фон. В данный момент он состоит из нескольких картинок, которые нуждаются в переделывании (они во вложении). Если для работы понадобиться полный макет то предоставим. В данный момент фон кривой много различных ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад