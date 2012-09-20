Программа на С++ или С#

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки308 просмотров

Блок для торгового бота для работы через Quik или по протоколу Plaza II, см. ТЗ (все параметры, кроме размера позиции пока задаются юзером), вопросы со скайпом - на почту.

P.S. в случае успешного сотрудничества - возможно написание последующих блоков

13 лет назад
vosokin
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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