Отзывы заказчиков
$60
0 баллов
11 лет назад
Что еще сказать!!! аванс человек получил..а дальше решил работу не выполнять. сылки Alexx535 | 04.11.2012 в 11:10 Максим. прошло два месяца, вместо заявленных вами 5 дней. верните аванс выплаченный вам и закроем эту тему. я не буду столько времени ждать пока Вы сделаете или выйдете на связь. Alexx535 | 01.11.2012 в 22:52 Ок. удаляю его. давай новый скайп. или сбрось мне программу. е маил указан в инфо dotnetproger | 01.11.2012 в 18:05 Кто-то получил доступ к аккаунту в скайпе. Alexx535 | 01.11.2012 в 00:30 Максим..ну я все понимаю., но что мы будем делать ты уже программу месяц мучаешь, хотя люди о тебе хорошо отзываются., а я в скайпе достучатся не могу. в чем дело?? dotnetproger | 25.09.2012 в 19:28 Я кинул вам заявку в скайпе. dotnetproger | 25.09.2012 в 19:26 Да, давайте. Alexx535 | 25.09.2012 в 19:22 Ок. скайп удобно? alexx535 icq [email protected] dotnetproger | 25.09.2012 в 15:24 Здравствуйте! Давайте обсудим детали проекта от корки до корки, и я назову цену и сроки.
$30
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Заказ выполнен на все 100%. Отличный программист. Буду работать на постоянно основе. Все выполнено по ТЗ и даже лучше.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Доволен сотрудничеством.