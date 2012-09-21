Необходимо оптимизировать/переписать написанный для личных нужд компонент TImageListButton (нет уже времени разбираться самому). Суть компонента в отрисовке изображений из ImageList по состоянию (стандартный, при наведении, нажатый, выключенный). Проблемы в следующем: ...
C#, Excell - приложение для выборки данных
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