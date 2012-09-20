Добрый день. Нужен начинающий, но амбициозный программист для написание простой программы под win 2003. Жду Ваших заявок.
Небольшая програмvка для печати принтером
Нужно разработать програмку для отправки данных на принтерную печать.
Прога должна прослушивать некий порт (задается в настройках программы), на этот порт будет посылаться пакет (например ключ доступа + ссылка на картинку).
Когда удаленная картинка по ссылке без проблем закачана - принтер сразу должен изображение напечатать (предварительные настройки принтера указываются в настройках программы).
ОС: winXp, win7
Предпочтения: С++, C#
Иконка програмки должна висеть в трее, прога должна состоять из одного EXE-файла.
Схема работы: пишется прога, тестируем у себя, расплачиваемся, вы присылаете исходники.
Заявки скрыты, выслушаю любые предложения, рассматривается готовый софт соответствующий указанным требованиям.
PS: рассматриваю предложения только в этом проекте, в ПМ, в скайп, на почту, аську прошу не писать. С исполнителем свяжусь.
Заявки фрилансеров
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