Небольшая програмvка для печати принтером

Нужно разработать програмку для отправки данных на принтерную печать.

Прога должна прослушивать некий порт (задается в настройках программы), на этот порт будет посылаться пакет (например ключ доступа + ссылка на картинку).

Когда удаленная картинка по ссылке без проблем закачана - принтер сразу должен изображение напечатать (предварительные настройки принтера указываются в настройках программы).

ОС: winXp, win7

Предпочтения: С++, C#

Иконка програмки должна висеть в трее, прога должна состоять из одного EXE-файла.

Схема работы: пишется прога, тестируем у себя, расплачиваемся, вы присылаете исходники.

Заявки скрыты, выслушаю любые предложения, рассматривается готовый софт соответствующий указанным требованиям.

PS: рассматриваю предложения только в этом проекте, в ПМ, в скайп, на почту, аську прошу не писать. С исполнителем свяжусь.