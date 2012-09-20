Небольшая програмvка для печати принтером

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Закрыт7 заявок207 просмотров

Нужно разработать програмку для отправки данных на принтерную печать.

Прога должна прослушивать некий порт (задается в настройках программы), на этот порт будет посылаться пакет (например ключ доступа + ссылка на картинку).

Когда удаленная картинка по ссылке без проблем закачана - принтер сразу должен изображение напечатать (предварительные настройки принтера указываются в настройках программы).

ОС: winXp, win7

Предпочтения: С++, C#

Иконка програмки должна висеть в трее, прога должна состоять из одного EXE-файла.

Схема работы: пишется прога, тестируем у себя, расплачиваемся, вы присылаете исходники.

Заявки скрыты, выслушаю любые предложения, рассматривается готовый софт соответствующий указанным требованиям.

PS: рассматриваю предложения только в этом проекте, в ПМ, в скайп, на почту, аську прошу не писать. С исполнителем свяжусь.

13 лет назад
kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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