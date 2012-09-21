Написание программы на базе Access или 1С

Друзья, требуется создать небольшую программку на базе Access или 1С, для управление размещениями рекламы на транспорте (транзитная реклама).

основа - Базы данных (Excel):

1)Маршрутная сетка (№ маршрута, адреса следования по маршруту)

2)автотранспорт (автопарки, гос№, модель ТС с указанием типа подвижного состава (их всего 3 вида)

3)Типы поверхностей автотранспорта(Правый борт/Левый борт/Задний борт)

4)Календарь( с какой даты по какую занята или свободна поверхность)

5)Перечень Клиентов (указывается клиент и закрепленный за ним менеджер)

Программа должна подбирать, а затем бронировать рекламные площади на автотранспорте по заданным параметрам.

Пример: -задаем кол-во ед.рекламного транспорта

-период размещения/дата с __по__ .

-маршрут: № маршрута или наименование р-на или наименование

улиц.

-подвижном состав (большой,средний малый)

-тип оформления- Полное оформление= прав.+лев+задн.борта;

- Бортовое оформление= прав+лево/лево+зад/право

+задн;

- Малое борт.оформление=лев/прав/задн)

Программа должна подобрать и предложить вариант по заданным параметрам (создать "Медиаплан"). Далее, если требуется, то закрепить медиаплан за клиентом отметкой "фактическое размещение" (если таковое случилось) или же поставить медиаплан в "бронь (очередь)" 1,2,3 и т.д.

Если возможно, то необходимо создать гибкий отбор рекламной компании по датам (+/- 7 дней), т.е. отобразить в варианте медиаплана все свободные и занятые места на дату с вышеуказанной погрешностью учитывая все введеные параметры.

Необходима функция "фильтр" или "формирование отчетов" по базам данных.

Предусмотреть выдачу результата в виде таблиц. Excel.

Возможность вводить в программу данные из Excel и с клавиатуры.

Сроки исполнения проекта- очень быстро!!!!!!!!!