Написание программы на базе Access или 1С

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки177 просмотров

Друзья, требуется создать небольшую программку на базе Access или 1С, для управление размещениями рекламы на транспорте (транзитная реклама).

основа - Базы данных (Excel):

1)Маршрутная сетка (№ маршрута, адреса следования по маршруту)

2)автотранспорт (автопарки, гос№, модель ТС с указанием типа подвижного состава (их всего 3 вида)

3)Типы поверхностей автотранспорта(Правый борт/Левый борт/Задний борт)

4)Календарь( с какой даты по какую занята или свободна поверхность)

5)Перечень Клиентов (указывается клиент и закрепленный за ним менеджер)

Программа должна подбирать, а затем бронировать рекламные площади на автотранспорте по заданным параметрам.

Пример: -задаем кол-во ед.рекламного транспорта

-период размещения/дата с __по__ .

-маршрут: № маршрута или наименование р-на или наименование

улиц.

-подвижном состав (большой,средний малый)

-тип оформления- Полное оформление= прав.+лев+задн.борта;

- Бортовое оформление= прав+лево/лево+зад/право

+задн;

- Малое борт.оформление=лев/прав/задн)

Программа должна подобрать и предложить вариант по заданным параметрам (создать "Медиаплан"). Далее, если требуется, то закрепить медиаплан за клиентом отметкой "фактическое размещение" (если таковое случилось) или же поставить медиаплан в "бронь (очередь)" 1,2,3 и т.д.

Если возможно, то необходимо создать гибкий отбор рекламной компании по датам (+/- 7 дней), т.е. отобразить в варианте медиаплана все свободные и занятые места на дату с вышеуказанной погрешностью учитывая все введеные параметры.

Необходима функция "фильтр" или "формирование отчетов" по базам данных.

Предусмотреть выдачу результата в виде таблиц. Excel.

Возможность вводить в программу данные из Excel и с клавиатуры.

Сроки исполнения проекта- очень быстро!!!!!!!!!

13 лет назад
Lotys
45 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реализация метода стенографии (алг. Бендера)

    Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стенографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения - контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для сбора почты

    Стоимость не более $200 - Понравится проект заплачу больше. - Время исполнения 7 дней. Программа для сбора почты с разных почтовых сервисов в несколько потоков, как через сокс с аутентификацией так и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшая програмvка для печати принтером

    Нужно разработать програмку для отправки данных на принтерную печать. Прога должна прослушивать некий порт (задается в настройках программы), на этот порт будет посылаться пакет (например ключ доступа + ссылка на картинку). ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо завершить проект

    $3000

    Один фрилансер исчез бросив проект на середине. Есть ТЗ, исходники на VB.NET 2008 (в них реализована работа с изображением и БД в соответствие с нашим требованиями по скорости работы) Бюджет от 100т.р. ...

    Delphi
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа на С++ или С#

    $1000

    Блок для торгового бота для работы через Quik или по протоколу Plaza II, см. ТЗ (все параметры, кроме размера позиции пока задаются юзером), вопросы со скайпом - на почту. P.S. в ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа сортировки на Паскале

    Необходимо написать программу на Turbo Pascal 7.0 , которая выполняет сортировку массива чисел. Массив должен быть организован как двунаправленный динамический список. Необходимо выполнить сортировку 5 различными методами и сравнить их эффективность по времени. Порядок работы ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад