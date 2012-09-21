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Написание программы на базе Access или 1С
Друзья, требуется создать небольшую программку на базе Access или 1С, для управление размещениями рекламы на транспорте (транзитная реклама).
основа - Базы данных (Excel):
1)Маршрутная сетка (№ маршрута, адреса следования по маршруту)
2)автотранспорт (автопарки, гос№, модель ТС с указанием типа подвижного состава (их всего 3 вида)
3)Типы поверхностей автотранспорта(Правый борт/Левый борт/Задний борт)
4)Календарь( с какой даты по какую занята или свободна поверхность)
5)Перечень Клиентов (указывается клиент и закрепленный за ним менеджер)
Программа должна подбирать, а затем бронировать рекламные площади на автотранспорте по заданным параметрам.
Пример: -задаем кол-во ед.рекламного транспорта
-период размещения/дата с __по__ .
-маршрут: № маршрута или наименование р-на или наименование
улиц.
-подвижном состав (большой,средний малый)
-тип оформления- Полное оформление= прав.+лев+задн.борта;
- Бортовое оформление= прав+лево/лево+зад/право
+задн;
- Малое борт.оформление=лев/прав/задн)
Программа должна подобрать и предложить вариант по заданным параметрам (создать "Медиаплан"). Далее, если требуется, то закрепить медиаплан за клиентом отметкой "фактическое размещение" (если таковое случилось) или же поставить медиаплан в "бронь (очередь)" 1,2,3 и т.д.
Если возможно, то необходимо создать гибкий отбор рекламной компании по датам (+/- 7 дней), т.е. отобразить в варианте медиаплана все свободные и занятые места на дату с вышеуказанной погрешностью учитывая все введеные параметры.
Необходима функция "фильтр" или "формирование отчетов" по базам данных.
Предусмотреть выдачу результата в виде таблиц. Excel.
Возможность вводить в программу данные из Excel и с клавиатуры.
Сроки исполнения проекта- очень быстро!!!!!!!!!
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