Программа для сбора почты

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки180 просмотров

Стоимость не более $200 - Понравится проект заплачу больше. - Время исполнения 7 дней.

Программа для сбора почты с разных почтовых сервисов в несколько потоков,

как через сокс с аутентификацией так и без и вообще без соксов.

Загрузка ящиков списком — (логин: пароль) из текстового блокнота

Активация программы и разрешённые настройки через мой сервер в панели управления.

Дополнительная панель управления с активациями на моём сервере.

Программа должна быть качественной, работать быстро и без тормозов.

Желательно на С, С+, С++ ИЛИ на других предложенных вами языках, но повторяю без тормозов.

Есть полное - ТЗ

- ВНИМАНИЕ!!!

1.Мы НЕ рассматриваем фрилансеров у которых нет ICQ или Скайпа, так как переписка по почте для нас

это нечто из рода древнего мира.

2.Если берётесь то укладываетесь в то количество дней, которое указываете!

3.Отговорки типа, болел, на работе много дел, был у бабушки,

таким сразу говорим просьба не беспокоиться, и удаляем из исполнителей.

Если не можете справится с заданием то просьба не переоценивать свои возможности!

13 лет назад
Android7
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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