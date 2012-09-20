Нужно разработать програмку для отправки данных на принтерную печать. Прога должна прослушивать некий порт (задается в настройках программы), на этот порт будет посылаться пакет (например ключ доступа + ссылка на картинку). ...
Программа для сбора почты
Стоимость не более $200 - Понравится проект заплачу больше. - Время исполнения 7 дней.
Программа для сбора почты с разных почтовых сервисов в несколько потоков,
как через сокс с аутентификацией так и без и вообще без соксов.
Загрузка ящиков списком — (логин: пароль) из текстового блокнота
Активация программы и разрешённые настройки через мой сервер в панели управления.
Дополнительная панель управления с активациями на моём сервере.
Программа должна быть качественной, работать быстро и без тормозов.
Желательно на С, С+, С++ ИЛИ на других предложенных вами языках, но повторяю без тормозов.
Есть полное - ТЗ
- ВНИМАНИЕ!!!
1.Мы НЕ рассматриваем фрилансеров у которых нет ICQ или Скайпа, так как переписка по почте для нас
это нечто из рода древнего мира.
2.Если берётесь то укладываетесь в то количество дней, которое указываете!
3.Отговорки типа, болел, на работе много дел, был у бабушки,
таким сразу говорим просьба не беспокоиться, и удаляем из исполнителей.
Если не можете справится с заданием то просьба не переоценивать свои возможности!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужен начинающий, но амбициозный программист для написание простой программы под win 2003. Жду Ваших заявок.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно написать аналогичный парсер как http://www.weblancer.net/projects/432938.html только парсить ссылки с Яндекса. Детальное ТЗ скину в скайп.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $3000
Один фрилансер исчез бросив проект на середине. Есть ТЗ, исходники на VB.NET 2008 (в них реализована работа с изображением и БД в соответствие с нашим требованиями по скорости работы) Бюджет от 100т.р. ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Блок для торгового бота для работы через Quik или по протоколу Plaza II, см. ТЗ (все параметры, кроме размера позиции пока задаются юзером), вопросы со скайпом - на почту. P.S. в ...Закрыт13 лет назад
Необходимо написать программу на Turbo Pascal 7.0 , которая выполняет сортировку массива чисел. Массив должен быть организован как двунаправленный динамический список. Необходимо выполнить сортировку 5 различными методами и сравнить их эффективность по времени. Порядок работы ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать десктопный парсер моб. номеров телефонов. Желательно человек с опытом.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходим софт для выгрузки прайс из Ценника Пример программы http://www.autotechnics.ua/files/download/Setup%20Catalog%20Lite.exeЗакрыт13 лет назад
- $50
Задачи: - получать в соответствие партномерам товара минимальную цену из подсвеченных желтым предложений - исходный вид данных - столбцы партномеров (артикулов) в excel, результат работы скрипта так же нужно получить в excel ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! в приложении коротенький бриф. Тематика приложения - медицина. ТЗ необходимо разработать совместно. До выбора исполнителя необходимо озвучить ориентировочную вилку цен. Стоимость проекта озвучивайте хотя бы примерно. Хотим поработать активно - для начала презентационное приложение, ...Закрыт13 лет назад