Нужен проект для научно-исследовательской конференции.желательно чтоб программа была на delphi, возможно использование графики или другой актуальной проблемы. Проект должен иметь перспективу для доработки и дальнейшего прикладного использования.
C++ разработчик
Требуется удаленный C++ разработчик на полный рабочий день для разработки кастомного софта.
Обязательные требования:
- Хорошее знание C++
- Хорошее знание многопоточности
- Базовые знания x86 ассемблера
Оплата:
- от 2000$ в месяц на старт.
- оплачиваемый отпуск
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