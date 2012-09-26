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Старший программист JavaScript
Компании ГиперМетод IBS срочно требуется Старший программист JavaScript
Должностные обязанности:
Участие в проектах по разработке и внедрению программых продуктов и решений компании.
Требования:
высшее профессиональное образование в сфере информационных компьютерных технологий;
знание Английского языка (технический);
отличное знание JavaScript, AJAX;
отличное знание HTML, CSS (вёрстка, browser quirks, семантическая вёрстка и т.п.);
знание различных JavaScript библиотек (например, jQuery, MooTools, Dojo, Ext JS, Prototype, ...);
знание XML — технологий (XSD, XSLT);
обучаемость и желание развиваться;
опыт разработки RIA приложений будет существенным плюсом;
Также будет приветствоваться:
знание разнообразных скриптовых языков: PHP, Python, Ruby;
опыт разработки веб приложений под мобильные платформы;
Условия работы:
«Белая» заработная плата, отпуск 28 календарных дней, больничный лист и т.п. в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
перечисление заработной платы на личную банковскую карточку 2 раза в месяц.
дружный, профессиональный коллектив, обучение, перспективы дальнейшего развития и профессионального роста.
желание и умение работать в команде приветствуется.
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