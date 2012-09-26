Старший программист JavaScript

$2600
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок119 просмотров

Компании ГиперМетод IBS срочно требуется Старший программист JavaScript

Должностные обязанности:

Участие в проектах по разработке и внедрению программых продуктов и решений компании.

Требования:

высшее профессиональное образование в сфере информационных компьютерных технологий;

знание Английского языка (технический);

отличное знание JavaScript, AJAX;

отличное знание HTML, CSS (вёрстка, browser quirks, семантическая вёрстка и т.п.);

знание различных JavaScript библиотек (например, jQuery, MooTools, Dojo, Ext JS, Prototype, ...);

знание XML — технологий (XSD, XSLT);

обучаемость и желание развиваться;

опыт разработки RIA приложений будет существенным плюсом;

Также будет приветствоваться:

знание разнообразных скриптовых языков: PHP, Python, Ruby;

опыт разработки веб приложений под мобильные платформы;

Условия работы:

«Белая» заработная плата, отпуск 28 календарных дней, больничный лист и т.п. в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

перечисление заработной платы на личную банковскую карточку 2 раза в месяц.

дружный, профессиональный коллектив, обучение, перспективы дальнейшего развития и профессионального роста.

желание и умение работать в команде приветствуется.

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryPHPPythonRuby
13 лет назад
kuzik02
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Авторан

    $250

    Требуется написать авторан для флеш-карты, строго в соответствии с дизайном. На флешке формируется несколько директорий с файлами, которые в авторане отображаются в соответствующих разделах. Обязательное требование: при добавлении пользователем файлов в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка компонента для системы alfresco

    Добрый день, нужен профессиональный испонитель для разработки програмного компонента для системы электронного документооборота на основе открытой системы alfresco Основные требования к исполнителю профессионализм ответственность опыт разработки на JAVA ...

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа рассылки

    $100

    необходимо написать (или настроить под необходимые нам сайты) программу рассылки сообщений от пользователя. Рассылка по сайтам знакомств.. например http://freepersonals.ru/

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа на Java + мобильное прилож. на java me

    Здравствуйте! Имеется потребность в написании кроссплатформенного приложения под windows/linux/macos, Как я понимаю для этого идеально подходит java? Основной функционал работы программы заключается в мониторинге некоторых сайтов (типа VK, facebook, ...

    JavaLinuxmacOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi: Оптимизировать компонент TImageListButton

    Необходимо оптимизировать/переписать написанный для личных нужд компонент TImageListButton (нет уже времени разбираться самому). Суть компонента в отрисовке изображений из ImageList по состоянию (стандартный, при наведении, нажатый, выключенный). Проблемы в следующем: ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание программы на базе Access или 1С

    $250

    Друзья, требуется создать небольшую программку на базе Access или 1С, для управление размещениями рекламы на транспорте (транзитная реклама). основа - Базы данных (Excel): 1)Маршрутная сетка (№ маршрута, адреса следования по ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализация метода стенографии (алг. Бендера)

    Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стенографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения - контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для сбора почты

    Стоимость не более $200 - Понравится проект заплачу больше. - Время исполнения 7 дней. Программа для сбора почты с разных почтовых сервисов в несколько потоков, как через сокс с аутентификацией так и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад