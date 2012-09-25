Разработка компонента для системы alfresco

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка151 просмотр

Добрый день, нужен профессиональный испонитель для разработки програмного компонента для системы электронного документооборота на основе открытой системы alfresco

Основные требования к исполнителю

профессионализм

ответственность

опыт разработки на JAVA

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с техническим заданием

Java
13 лет назад
nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа рассылки

    $100

    необходимо написать (или настроить под необходимые нам сайты) программу рассылки сообщений от пользователя. Рассылка по сайтам знакомств.. например http://freepersonals.ru/

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа на Java + мобильное прилож. на java me

    Здравствуйте! Имеется потребность в написании кроссплатформенного приложения под windows/linux/macos, Как я понимаю для этого идеально подходит java? Основной функционал работы программы заключается в мониторинге некоторых сайтов (типа VK, facebook, ...

    JavaLinuxmacOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi: Оптимизировать компонент TImageListButton

    Необходимо оптимизировать/переписать написанный для личных нужд компонент TImageListButton (нет уже времени разбираться самому). Суть компонента в отрисовке изображений из ImageList по состоянию (стандартный, при наведении, нажатый, выключенный). Проблемы в следующем: ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание программы на базе Access или 1С

    $250

    Друзья, требуется создать небольшую программку на базе Access или 1С, для управление размещениями рекламы на транспорте (транзитная реклама). основа - Базы данных (Excel): 1)Маршрутная сетка (№ маршрута, адреса следования по ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализация метода стенографии (алг. Бендера)

    Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стенографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения - контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для сбора почты

    Стоимость не более $200 - Понравится проект заплачу больше. - Время исполнения 7 дней. Программа для сбора почты с разных почтовых сервисов в несколько потоков, как через сокс с аутентификацией так и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшая програмvка для печати принтером

    Нужно разработать програмку для отправки данных на принтерную печать. Прога должна прослушивать некий порт (задается в настройках программы), на этот порт будет посылаться пакет (например ключ доступа + ссылка на картинку). ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад