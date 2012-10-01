Авторан

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки180 просмотров

Требуется написать авторан для флеш-карты, строго в соответствии с дизайном.

На флешке формируется несколько директорий с файлами, которые в авторане отображаются в соответствующих разделах.

Обязательное требование: при добавлении пользователем файлов в директории, эти файлы должны добавляться автоматом и в список файлов в авторане. Причем пользователь должен иметь возможность прописать вручную отображаемое имя

Ссылка на дизайн:

http://narod.ru/disk/61580580001.7d08d0c592af56e8cb760c33ce97069d/autorun_design.rar.html

В дизайн будет внедрены несколько флеш-объектов (лого на заставке, слайдер, фон с бликами). Флеш-объекты будут готовы сегодня (26.09) вечером.

Авторан должен быть готов к вечеру 27.09.12

13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

max123456789
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
1 день
Максим отлично справился с задачей. Все мои пожелания понимал на лету и воплощал очень быстро. Решение получилось красивое и работающее.
1. Очень положительный человек, приятно с таким работать 2. Оплата моментальная 3. Четкое ТЗ Спасибо, надеюсь на сотрудничество.

Заявки фрилансеров

max123456789
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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