Активация камеры на портале 1С-Битрикс

Крупная розничная сеть ищет программиста для добавления функционала к корпоративному порталу, написанному на 1C-Битрикс.

Портал предназначен для сотрудников сети, в том числе продавцов. Раз в несколько месяцев все продавцы заполняют на портале тест в качестве аттестации. Задача - прикрутить к этому тесту фишку, которая будет на протяжении теста делать несколько фотографий через случайные промежутки времени и отправлять их на FTP-сервер. Файл фотографии должен быть назван в соответствии с именем профиля.

Конечная цель проекта - установить контроль над прохождением продавцами тестом ими же самими.

Подробности - в техническом задании.