Исследовательская работа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок245 просмотров

Нужен проект для научно-исследовательской конференции.желательно чтоб программа была на delphi, возможно использование графики или другой актуальной проблемы. Проект должен иметь перспективу для доработки и дальнейшего прикладного использования.

Delphi
13 лет назад
musili
Раиса 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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