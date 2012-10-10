$50
есть косметологический центр. гладкий фасад и надпись. необходимо облагородить участок перед ним.добавить заборчик и клумбы.
Ландшафтный дизайн2 заявки
Закрыт
11 лет назад
есть косметологический центр. гладкий фасад и надпись. необходимо облагородить участок перед ним.добавить заборчик и клумбы.
область работы-трехмерная реконструкция памятников архитектуры. необходимо построить модель одного из зданий который находится в россии(конкретно какого напишу лично).
Нужен проект для научно-исследовательской конференции.желательно чтоб программа была на delphi, возможно использование графики или другой актуальной проблемы. Проект должен иметь перспективу для доработки и дальнейшего прикладного использования.