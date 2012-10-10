musili

Раиса musili

 
36 летРоссия/Махачкала
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
математик, программист, педагог

  • Участок

    $50

    есть косметологический центр. гладкий фасад и надпись. необходимо облагородить участок перед ним.добавить заборчик и клумбы.

    Ландшафтный дизайн2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Моделирование

    область работы-трехмерная реконструкция памятников архитектуры. необходимо построить модель одного из зданий который находится в россии(конкретно какого напишу лично).

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исследовательская работа

    $100

    Нужен проект для научно-исследовательской конференции.желательно чтоб программа была на delphi, возможно использование графики или другой актуальной проблемы. Проект должен иметь перспективу для доработки и дальнейшего прикладного использования.

    Delphi
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
larkforge
Антон 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Моделирование
Четкое ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую
Отличная работа. Выполнено в указанный срок, с отличным качеством и по хорошей цене. Обязательно продолжим сотрудничество. Советую всем заказчикам.
Ответный отзыв