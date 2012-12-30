Моделирование

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Завершен22 заявки401 просмотр

область работы-трехмерная реконструкция памятников архитектуры. необходимо построить модель одного из зданий который находится в россии(конкретно какого напишу лично).

12 лет назад
musili
Раиса 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

larkforge
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$150
31 день
Отличная работа. Выполнено в указанный срок, с отличным качеством и по хорошей цене. Обязательно продолжим сотрудничество. Советую всем заказчикам.
Четкое ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

larkforge
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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