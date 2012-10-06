Разработка 3d-моделей чехлов для автомобилей

1. Мне нужно подготовить каталог накидок на сиденье.

2. Возможно потребуется на постоянную основу дизайнер, который изготавливал бы 3d модели накидок.

Для того что бы выбрать исполнителя. Буду оценивать по следующим критериям:

1. Выполните аналог 3d серой накидки изображенной на фотографии (файл прикреплен).

2. Назовите стоимость вашей работы (и из чего она будет состоять).

3. Сроки выполнения.