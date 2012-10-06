Разработка 3d-моделей чехлов для автомобилей

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок285 просмотров

1. Мне нужно подготовить каталог накидок на сиденье.

2. Возможно потребуется на постоянную основу дизайнер, который изготавливал бы 3d модели накидок.

Для того что бы выбрать исполнителя. Буду оценивать по следующим критериям:

1. Выполните аналог 3d серой накидки изображенной на фотографии (файл прикреплен).

2. Назовите стоимость вашей работы (и из чего она будет состоять).

3. Сроки выполнения.

13 лет назад
Angel_Stas
Станислав 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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