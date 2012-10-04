Создание 3D-модели загородного дома в ArchiCAD

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Закрыт12 заявок315 просмотров

На основе обмерного плана, фотографий и проектной документации создать 3D модель двухэтажного загородного дома с подвалом в ArchiCAD.

Образцы планов и доп. фото на картинках.

ArchiCAD
13 лет назад
starbay
Сергей 
60 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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