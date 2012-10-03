Клиент заинтересован создать трех-мерные картинки (без очков) созданные из дву мерных (посредством вырезания и накладки на фон. Прилагаю пример необходимого уровня. Речь о большом кол-ве картинок. Необходимо указать цену за час ...
25-секундный ролик.
Два персонажа. Дорога. Город. Машины проезжающие.
Проморолик для сайта.
Просьба указать цену за изготовление всего ролика.
Озвучивание и звуки пойдут отдельно(по стоимости)
Оплата вебмани в рублях. 50 черновой вариант 50 % итог.
Наличие скайпа с микрофоном и наушниками.
Заявки фрилансеров
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