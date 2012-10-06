1. Мне нужно подготовить каталог накидок на сиденье. 2. Возможно потребуется на постоянную основу дизайнер, который изготавливал бы 3d модели накидок. Для того что бы выбрать исполнителя. Буду оценивать по следующим критериям: ...
Автоматическое создание 3Д изображения из 2Д
Если это научная фантастика и это нереально сделать, напишите, знающие!
Описываю задачу:
У клиента есть сотни тысяч подписанных пользователей. Они им предлагают услугу - пользователь поднимает фото, отмечает какие детали он хочет трехмерные - например себя любимого - и они ему с фотографии делают трехмерный эффект. Вопрос - возможно ли это ШТАМПОВАТЬ на какой нибудь дизайн программе. И вопрос идет о штамповать, потому что надо в час одному человеку таки сделать минимум 40. Иначе это не выгодно.
Есть какие то идеи? И какова цена вопроса?
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