Автоматическое создание 3Д изображения из 2Д

Если это научная фантастика и это нереально сделать, напишите, знающие!

Описываю задачу:

У клиента есть сотни тысяч подписанных пользователей. Они им предлагают услугу - пользователь поднимает фото, отмечает какие детали он хочет трехмерные - например себя любимого - и они ему с фотографии делают трехмерный эффект. Вопрос - возможно ли это ШТАМПОВАТЬ на какой нибудь дизайн программе. И вопрос идет о штамповать, потому что надо в час одному человеку таки сделать минимум 40. Иначе это не выгодно.

Есть какие то идеи? И какова цена вопроса?