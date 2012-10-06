Простой вариант виртуальной примерочной на базе kinect. Что то похожее на http://www.youtube.com/watch?v=L_cYKFdP1_0 3d модель с костями в формате .FBX готов предоставить.
Требуется 3Д-картинки для печати
Может у кого есть 3Д картинки для печати:
Примеры:
http://clip2net.com/s/2oech на полу
Пишите предложение
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно изображения в 3Д для печатания меню. ~30 изображений которые нужно сделать по фото среднего качества.3D-графика21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Если это научная фантастика и это нереально сделать, напишите, знающие! Описываю задачу: У клиента есть сотни тысяч подписанных пользователей. Они им предлагают услугу - пользователь поднимает фото, отмечает какие детали он хочет трехмерные ...3D-графика7 заявокЗакрыт13 лет назад
1. Мне нужно подготовить каталог накидок на сиденье. 2. Возможно потребуется на постоянную основу дизайнер, который изготавливал бы 3d модели накидок. Для того что бы выбрать исполнителя. Буду оценивать по следующим критериям: ...Закрыт13 лет назад
необходим дизайнер макетов продукции с последующим рендером для сайта пример макетов можно посмотреть на сайте http://vip-glass.ru/shop/mebel-iz-stekla/stekljannye-kompjuternye-stoly.html человек нужен на постоянку в офис в москвеЗакрыт13 лет назад
На основе обмерного плана, фотографий и проектной документации создать 3D модель двухэтажного загородного дома с подвалом в ArchiCAD. Образцы планов и доп. фото на картинках.Закрыт13 лет назад
Два персонажа. Дорога. Город. Машины проезжающие. Проморолик для сайта. Просьба указать цену за изготовление всего ролика. Озвучивание и звуки пойдут отдельно(по стоимости) Оплата вебмани в рублях. 50 черновой вариант 50 ...3D-графика6 заявокЗакрыт13 лет назад
Клиент заинтересован создать трех-мерные картинки (без очков) созданные из дву мерных (посредством вырезания и накладки на фон. Прилагаю пример необходимого уровня. Речь о большом кол-ве картинок. Необходимо указать цену за час ...3D-графика6 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем добрый день! Наша компания ищет 3D-дизайнера (моделлера) для крупного долгосрочного проекта. Нам необходимо создать 3D-библиотеку всех наших товаров (общее количество на данный момент - 6000 шт, может ...3D-графика19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! 1. Нужно нанести логотип фирмы на все рисунки, как будто бы он на них нарисован. Его можешь скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/3705285/logo.png 2. Весь голубой цвет на картинках, ...3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад