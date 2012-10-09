Доработать программу на делфи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен12 заявок332 просмотра

Программа выполняет автоматически определенные действия. Нужно добавить в программу еще одну функцию

Для заинтересовавших исходники скину на почту.

Delphi
13 лет назад
sam999
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Сергей все сделал очень быстро. Не первый раз работаю с ним. Выполнил проект за короткий срок. Не бросил проект, сделал как мне хотелось, а не как получится.
Все очень четко объяснил, и быстро оплатил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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