Java-разработчик

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт15 заявок850 просмотров

Небольшая, но очень профессиональная компания из Калифорнии (start up) по разработке программного продукта ищет Java программиста на долгосрочную работу. Являясь экспертами в области разработки сложного программного обеспечения мы строим надежные, гибкие, масштабируемые и эффективные веб-приложения. Мы ищем разработчиков Java для удаленной позиции на полный рабочий день. Опыт в коммерческих разработках предпочтителен.

Основные требования к кандидату: энтузиазм, честность, порядочность, трудолюбие, ответственное отношение к поставленным задачам, способность и желание к быстрому обучению новым технологиям.

Компания предоставляет возможность учавствовать в реальных проектах и учиться на передовых технологиях американского рынка.

Java
12 лет назад
InterTAD
Дейн 
59 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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