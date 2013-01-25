Java-разработчик

Небольшая, но очень профессиональная компания из Калифорнии (start up) по разработке программного продукта ищет Java программиста на долгосрочную работу. Являясь экспертами в области разработки сложного программного обеспечения мы строим надежные, гибкие, масштабируемые и эффективные веб-приложения. Мы ищем разработчиков Java для удаленной позиции на полный рабочий день. Опыт в коммерческих разработках предпочтителен.

Основные требования к кандидату: энтузиазм, честность, порядочность, трудолюбие, ответственное отношение к поставленным задачам, способность и желание к быстрому обучению новым технологиям.

Компания предоставляет возможность учавствовать в реальных проектах и учиться на передовых технологиях американского рынка.