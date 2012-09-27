Скрипт/прогр. добавл. платежей водит. в базу такси

Нужен скрипт или приложение которое будет добавлять платежи водителям в базу такси.

База postgres весит на lenny

строки куда добавляется платеж нам не известны(придется работать с резервной копией)

нужно добиться того что то бы приложение отслеживало письма в почтовом ящике и как только появлялось новое с нужного ящика

открывалось письмо и из картинки (в прикрепленных есть образец) нужно выдернуть сумму и цифры из графы "назначение" и добавить в базу нужному водителю (его позывной как раз берётся из графы "назначение") сумму взятую из чека за вычетом к примеру 16% (процент может меняться)

p.s. система на которой построена служба такси называется TaxiOnLine г. Ижевск (вдруг кто работал уже)

ждем сумму и сроки

спасибо.