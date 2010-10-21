ivanhirsh

Иван ivanhirsh

 
38 летРоссия/Пермь
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Nikita_R
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Верстка шаблона для сайта Joomla с каталогом ZOO
Положительный отзыв
Все супер
Ответный отзыв
kort
38 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Скрипт расчета окупаемости светодиод. светильников
Четко поставлена задача, оплата в срок. рекомендую...
Работа выполнена аккуратно и быстро. Будем работать в дальнейшем.
Ответный отзыв