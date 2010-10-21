Необходимо написать грамотный сценарий для демонстрационных роликов к сайту secretof.ru/ в сценарии необходимо предусмотреть вставки для появления анимационного героя "Валера" для объяснения каких то важных моментов или для оживления ролика. ролики разбиты по блокам. первый блок: 1) Ролик регистрации ...
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
требуется Плагин для программы QIP, который позволяет регистрировать SIP телефон через программу QIP на АТС Asterisk и совершать звонки и принимать входящие вызовы ( в базовой версии программы регистрация выполняется но не стабильно, не ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужна программа для проверки номеров телефонов на доступность работа по списку или диапазону номеров протокол канала для звонков sip много поточность создание списков номеров доступных,занятых,несуществующих. оплата по договорённости.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт или приложение которое будет добавлять платежи водителям в базу такси. База postgres весит на lenny строки куда добавляется платеж нам не известны(придется работать с резервной копией) нужно добиться того что то бы приложение отслеживало письма в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
компания называется "МЕГАПОЛИС-НОВОСТРОЕК" нужен логотип. В приложении есть старый вариант. Хочется добиться чего то запоминающегося. от вас требуется несколько вариантов, выберем и оплачиваем один. СпасибоЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
есть архив каталога со старой базой C:\Program Files\PostgreSQL PostgreSQL 8.1 переустановили но базу подсоединить не удалось. нужно добиться нормальной работы старой базы данных что бы мог запуститься комплекс taxiDB к серверу имеется доступ через Radmin очень срочно.Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
встала потребность в следующем: приложение не нагружающее пользователя лишними окнами визуально: окно с индикацией завершения загрузки и кнопки пауза стоп ну и старт умения: при запуске автоматически подключаться и загружать только новые ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Нужно создать шаблоны для сайта Joomla и для каталога ZOO по образцам Образцы дизайна в JPG формате во вложении. Дизайн в формате corela будут переданы исполнителю спасибо.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Добрый день! Интересует создание копии скрипта калькулятора сто страницы http://www.leder.ru/calc/ Почём и в какие сроки? Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужна модификации в каталоге ZOO 2.0.1 (Joomla) Сделать что бы при выводе категории было видно ещё и содержимое под категорий с названием под категорий в шапке. примерный вид в приложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад