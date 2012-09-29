Требуется удаленный C++ разработчик на полный рабочий день для разработки кастомного софта. Обязательные требования: - Хорошее знание C++ - Хорошее знание многопоточности - Базовые знания x86 ассемблера ...
Небольшое приложение под windows 7
Здравствуйте. Нужно написать небольшое приложение под windows 7, вкратце:
- Проверка нужных ресурсов на работоспособность
- Парсить нужные значения с сайтов
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