Программа для отеля

Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её или выделить исходный код, если это возможно. Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Большая часть программы уже написана

Программа для гостиницы (бронь, поселения, учёты)

Анатолий