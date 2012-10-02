Программа для отеля

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок772 просмотра

Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её или выделить исходный код, если это возможно. Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Большая часть программы уже написана

Программа для гостиницы (бронь, поселения, учёты)

Анатолий

12 лет назад
Papa_AL
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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