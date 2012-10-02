Небольшая, но очень профессиональная компания из Калифорнии (start up) по разработке программного продукта ищет Java программиста на долгосрочную работу. Являясь экспертами в области разработки сложного программного обеспечения мы строим надежные, гибкие, масштабируемые ...
Программа для отеля
Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её или выделить исходный код, если это возможно. Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Большая часть программы уже написана
Программа для гостиницы (бронь, поселения, учёты)
Анатолий
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